رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم جروس ولوك ايميل قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم جروس ولوك ايميل قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية مع طلائع الجيش في تمام الخامسة والنصف مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة متربعا على قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٥١ نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد ٢٥ نقطة.

وستكون القيادة الفنية في لقاء الغد بين الزمالك وطلائع الجيش "أجنبية" خالصة، حيث يقود الفارس الأبيض المدرب السويسري كريستيان جروس، بينما يتولي تدريب الجيش البلجيكي لوك إيميل.

ماذا قدم جوس ولوك ايميل بالدوري الممتاز هذا الموسم قبل لقاء الزمالك وطلائع الجيش:-

- "لوك ايميل" مع الجيش:

لعب 8 مباريات مع طلائع الجيش في الدورى هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل مرتين وخسر 4 مباريات، سجل الفريق العسكري 5 أهداف، واستقبلت شباكه 10 أهداف، وحصد الفريق تحت قيادته 8 نقاط.

وتعتبر هذه اول مواجهة ل"ايميل" امام المدربين الاجانب هذا الموسم .

- "جروس" مع الزمالك:

لعب 20 مباراة مع الزمالك في الدوري بالموسم الحالي، فاز في 16 مباراة، وتعادل في ٣ مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل الأبيض 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدف، وجمع الفريق تحت قيادته 51 نقطة.

خاض جروس مباراتين امام المدربين الاجانب في الدوري هذا الموسم، خسر من النجوم 0/1 أمام الاسباني كالديرون، وفاز على وادي دجلة 4/ 2 أمام اليوناني تاكيس جونيس.