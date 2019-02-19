رياضة | داوودا يغيب عن تدريبات الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داوودا يغيب عن تدريبات الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى، مساء اليوم غياب أحمد دواودا لاعب وسط الفريق، بالتدريبات التي أقيمت على ملعب النادى بسموحة، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي، بكأس زايد للأبطال.

وأكد عمرو الأشلم طبيب الفريق، أن غياب دواودا، عن تدريبات الفريق السكندرى، جاء بأوامر من الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان المدير الفني، عقب تعرضه لنزلة معوية شديدة.

ويستعد الاتحاد السكندرى، لمواجهة الهلال السعودي، في إياب دور الثمانية بكأس زايد للأبطال، والمقرر لها يوم 25 فبراير الجاري، علمًا بأن مواجهة الذهاب انتهت للفريق السعودي، بثلاثية دون رد.