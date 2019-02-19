رياضة | أولى غيابات بايرن ميونيخ عن إياب ليفربول بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولى غيابات بايرن ميونيخ عن إياب ليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني ضربة موجعة خلال مجريات الشوط الأول ضد ليفربول على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع بايرن ميونيخ الرسمي على تويتر ، بات من المؤكد غياب اللاعب جوشوا كيميج عن صفوف الفريق البافاري في مباراة الإياب ضد ليفربول بدوري الأبطال بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل جوشوا كيميج على بطاقة صفراء في الدقيقة 28 من الشوط الأول أمام ليفربول ، ليصبح في جعبته ثلاث بطاقات صفراء بدوري الأبطال ويتأكد غيابه عن مباراة الإياب ضد الريدز لتراكم البطاقات الصفراء.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ سوف يستضيف ليفربول يوم 13 مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا في مباراة الإياب بدور الـ16 بدوري الأبطال.