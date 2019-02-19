رياضة | حسام أشرف يعود لتدريبات المصري بعد أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام أشرف يعود لتدريبات المصري بعد أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع حسام أشرف – ناشئ فريق المصري تحت 21 عاماً والمصعد لتدريبات الفريق الأول – لبرنامج تأهيلي لعلاجه من اصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الودية والتي جمعته الجمعة الماضية بنظيره فريق الشرقية.

ويواصل اللاعب خلال الفترة المقبلة خضوعه للبرنامج التأهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى والذي أكد أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أسبوع على الأكثر.