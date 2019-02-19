رياضة | حسام أشرف يعود لتدريبات المصري بعد أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام أشرف يعود لتدريبات المصري بعد أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خضع حسام أشرف – ناشئ فريق المصري تحت 21 عاماً والمصعد لتدريبات الفريق الأول – لبرنامج تأهيلي لعلاجه من اصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الودية والتي جمعته الجمعة الماضية بنظيره فريق الشرقية.
ويواصل اللاعب خلال الفترة المقبلة خضوعه للبرنامج التأهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى والذي أكد أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أسبوع على الأكثر.
مجلس حلبية يجهز سلسلة "المصري ستورز"
تعلن إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية برئاسة سمير حلبية عن بدء تلقيها عروض الشركات العاملة في مجال توريد الملابس والمستلزمات الرياضية وذلك لتوريد الملابس والمستلزمات الرياضية التي تحمل شعار النادي المصري وذلك لاختيار الأفضل منها لبدء تجهيز سلسلة "المصري ستورز" والذي سيتم افتتاح أولى فروعه بمحلات فرع النادي المصري بحي الضواحي "النادي الاجتماعي".
يتم تلقي العروض اعتبارا من يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من فبراير الجاري وحتى يوم الخميس الموافق السابع من مارس المقبل بادارة النادي المصري اسفل المدرج الشرقي للاستاد خلال ساعات العمل الرسمية.