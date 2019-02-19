رياضة | المصري يستعيد ثنائي جديد قبل مواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يستعيد ثنائي جديد قبل مواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد عودة محمد شطة والحسيني سمير لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إلى صفوف الفريق، قبل مواجهة النجوم إف سي، بعد تعافيهم من الإصابة.

وانتظم الثنائي، في مران الفريق، مساء اليوم على ملعب النادي، حيث عاد شطة بعد قضاء تدريبات تأهيلية بالأيام السابقة، عقب خضوعة لجراحة بالفتق، بينما تماثل سمير، للشفاء من إصابته بالتواء في القدم خلال المباراة الودية التي جمعت المصري بفريق كابسي، الإسبوع الماضي، استعدادًا لمباريات الدوري العام.