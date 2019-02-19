رياضة | ميسي يدخل تاريخ دوري الأبطال برقم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يدخل تاريخ دوري الأبطال برقم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني ضمن قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد ليونيل ميسي على رأس تشكيلة برشلونة لمواجهة ليون مساء اليوم في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم في فرنسا.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ميسي شارك اليوم في اللقاء 130 مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا وجاءت قائمة الأكثر مشاركة كالتالي:

1- كاسياس 187 مباراة

2- رونالدو 162 مباراة

3- تشافي 157 مباراة

4- جيجز 151 مباراة

5- راؤول 144 مباراة

6- مالديني 139 مباراة

7- إنييستا 132 مباراة

8- سيدورف 131 مباراة

9- ميسي 130 مباراة

10 – سكولز 130 مباراة