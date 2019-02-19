شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام يعود من الإصابة وجاهز للمشاركة أمام بيرنلي والان مع التفاصيل

الخليج 365- عاد النجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام للمشاركة في التدريبات بعد فترة غياب منذ شهر يناير الماضي.

ومن الممكن مشاركة كين في مباراة السبت المقبل أمام بيرنلي والتي تقام ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض كين لإصابة في الكاحل خلال مباراة مانشستر يونايتد بالبريميرليج، والتي أعلن على أثرها غيابه عن الملاعب حتى أوائل مارس القادم.

يحتل كين المركز الرابع على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف، وبفارق 3 أهداف عن الثنائي المتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول وأجويرو مهاجم السيتي.

يتواجد توتنهام في المركز الثالث على جدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول الثاني ومانشستر سيتي المتصدر.