تركي آل الشيخ يلقن مذيع الجزيرة درسًا قاسيًا

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أفحم تركي آل الشيخ جمال ريان مذيع الجزيرة ولقنه درسًا قاسيًا بعدما حاول الأخير أن يحدث وقيعه بينه وبين الشعب المصري وطالبه تركي بعدم التدخل في علاقته مع الشعب المصري
رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على جمال ريان مذيع قناة الجزيرة الأخبارية بعدما نشر الأخير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لهتافات جماهير الأهلي ضد مالك نادي بيراميدز. تركي آل الشيخ رد على تغريدة مذيع الجزيرة التي تضمنت مقطع فيديو تحت عنوان " أعلن تضامني مع تركي آل الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي،الشعب المصري ارقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيئ للشعب المصري وليس لآل الشيخ"،
تغريدة مذيع الجزيرة دفعت آل الشيخ للرد عليه قائلاً:"انا واخواني في مصر نتصافى انتى مالك؟!".— جمال ريان (@jamalrayyan)
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)
أعلن تضامني مع تركي ال الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي،الشعب المصري ارقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيئ للشعب المصري وليس لآل الشيخ #الخليج #مصر #الامارات #السعودية #قطر @Turki_alalshikh https://t.co/XVigsOJeu5— جمال ريان (@jamalrayyan) February 19, 2019
انا واخواني في مصر نتصافى انتى مالك؟!— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 19, 2019
ولم يكتف مذيع قناة الجزيرة وعاد للرد مرة أخرى على رئيس هيئة الترفيه قائلًا "تضامني ضد شتم أمك مبدأي ، هذا لا يعني انني معك قلبا وقالبا ، لديك اخطاء عديدة تتطلب منك الاعتذار للشعب المصري كي تتصافى معه".
رئيس الاتحاد العربي عاد للرد من جديد قائلًا" "يا أخ هل عندك دم؟ وبعدين الصراحة لا اعرف كيف بعيش لوماكنت معي قلباً وقالباً! خلك في جزيرة الموز ! وانا واهلي في مصر نصلح مع بعض".
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)
يا أخ هل عندك دم؟ وبعدين الصراحة لا اعرف كيف بعيش لوماكنت معي قلباً وقالباً! خلك في جزيرة الموز ! وانا واهلي في مصر نصلح مع بعض 👍— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 19, 2019
مذيع الجزيرة واصل ردوده على آل الشيخ وكتب قائلاً:"عندي دم، بتبرع لك؟ لا تغازل المصريين على حسابي اخ تركي ،على كل حال، اذا بدك تصلح مع المصريين ، اعتذر لهم أولا، وتخلى عن حالة الاستعلاء والاستكبار ثانيا".— جمال ريان (@jamalrayyan)
عندي دم ، بتبرع لك؟ لا تغازل المصريين على حسابي اخ تركي ،على كل حال، اذا بدك تصلح مع المصريين ، اعتذر لهم أولا ، وتخلى عن حالة الاستعلاء والاستكبار ثانيا #الخليج #مصر #الامارات #السعودية #العراق #سوريا #قطر #الاردن #المغرب_العربي https://t.co/VwAQQcAGvW— جمال ريان (@jamalrayyan) February 19, 2019
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)
تركي آل الشيخ لم يصمت وعاد للرد مرة أخرى بقوله :"لا خلي دمك الملوث ليك ... ومومحتاج اغازل اهل مصر لنهم اهلي ... وانتى خبطت الباب وجاك الجواب ... فل عنا ... وروح عند معلمك عزمي".
لا خلي دمك الملوث ليك ... ومومحتاج اغازل اهل مصر لنهم اهلي ... وانتى خبطت الباب وجاك الجواب ... فل عنا ... وروح عند معلمك عزمي ...👍— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 19, 2019
— جمال ريان (@jamalrayyan)
أنا دمي +A ، اذا مو محتاج دم اختصر الطريق واعتذر للمصرين ، اذا بدك بلوك مثل عبد الرحمن بن مساعد بعملك ، اما عزمي فلا علاقة له بالمطلق بالجزيرة وفي، انت تتحدث الى اعلامي حر ، مش متعودين على مثله في السعودية #الخليج #مصر #الامارات #السعودية #العراق #سوريا #قطر #الاردن https://t.co/LEkjQN91PJ— جمال ريان (@jamalrayyan) February 19, 2019
في المقابل اختتم تركي تغريداته قائلأً:" اسمه سمو الامير عبدالرحمن، وبلوكك شرف لي".— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)
اسمه سمو الامير عبدالرحمن ... ودمك X+ هاذي النوعية لاتتواجد الا في الزريبة الي تتشرف بنتمائك ليها من ١٩٩٦م ... والاعلام الحر ابعد ماتكون عنه ... خليك في جزيرة الموز وخلني اركز في المباراة 👍 وبلوكك شرف لي— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 19, 2019
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