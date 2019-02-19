تركي آل الشيخ يلقن مذيع الجزيرة درسًا قاسيًا

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أفحم تركي آل الشيخ جمال ريان مذيع الجزيرة ولقنه درسًا قاسيًا بعدما حاول الأخير أن يحدث وقيعه بينه وبين الشعب المصري وطالبه تركي بعدم التدخل في علاقته مع الشعب المصري

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على جمال ريان مذيع قناة الجزيرة الأخبارية بعدما نشر الأخير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لهتافات جماهير الأهلي ضد مالك نادي بيراميدز. تركي آل الشيخ رد على تغريدة مذيع الجزيرة التي تضمنت مقطع فيديو تحت عنوان " أعلن تضامني مع تركي آل الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي،الشعب المصري ارقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيئ للشعب المصري وليس لآل الشيخ"،

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