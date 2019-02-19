الان تتابع بالصور.. الشباب يكرم العاشق “الكفيف” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، الأستاذ خالد البلطان، بالمشجع الشبابي “الكفيف” موسى العتيبي وذلك بعد انتشار عدة صور له في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرافق الفريق في عدة مدن حول المملكة.

ووجَّه الأستاذ خالد البلطان بإدراج المشجع ضمن مكافآت الفوز المالية للفريق الأول لكرة القدم، كذلك أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي، منها مبلغ خمسة آلاف ريال من شركة «بصمة»، وإقامة مجانية لمدة أسبوع من شركة فنادق «بودل»، كذلك قسيمة شراء مجانية من متجر النادي «X-Tep» بالإضافة إلى هدايا عينية من شركة السيف غاليري، وعددٍ من الهدايا العينية الأخرى.

وأكَّد الأستاذ خالد البلطان أنَّ هذا التكريم يأتي تجسيدًا للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وتفاعلاً مع الحالات الانسانية التي يولي لها الشباب اهتماماً بالغاً.

كما التقى المشجع موسى العتيبي بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا به والتقطوا معه عدداً من الصور التذكارية.