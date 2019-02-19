شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر: الأهلى يفاوضنى ولم أوقع على أى عقود (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، المرشح الأبرز للصراع الجديد بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وأصبح قريباً من الانضمام إلى المعسكر المقبل للمنتخب الوطنى لكرة القدم، وصار حديث الخبراء وعشاق الساحرة المستديرة عقب أدائه المتميز الذى ظهر به فى الموسمين الأخيرين مع فريقه بالدورى الممتاز.. لم يثر المشاكل مع المنافسين، ويلقى تقديرا من مهاجمى الفرق الأخرى، لا يفضل كثرة الحديث فى وسائل الإعلام، رافعا شعار «الأداء فى الملعب أسهل الطرق للوصول إلى الهدف المنشود».. ووسط تألقه داخل الملعب وتكتمه على مصيره ومستقبله الكروى تناثرت حوله العديد من الأسئلة التى لم تجد إجابة عند شخص آخر سواه، خصوصا بعد أن مدد عقده مع ناديه لمدة موسمين غير مكترث بصراع الأندية عليه، لم يساوم ناديه بحثا عن أموال طائلة يحصل عليها بعروض محلية أو عربية ووقع دون تردد.. فما السر فى ذلك؟.. هل يفضل اللعب للأهلى أم الزمالك؟.. ولماذا لا يفكر فى الاحتراف الخارجى؟.. كيف صار أحد الحراس البارزين رغم أنه لا يلعب لأحد القطبين؟.. ما الدور الذى لعبه مدربه «مختار مختار» ليكون من أفضل الحراس فى مصر؟.. «المصرى اليوم» توجهت إلى «عامر عامر» وحاصرته بكل الأسئلة، فاتسمت أجاباته بالجرأة والحسم.. فإلى الحوار:

■ بداية.. ما سر تألقك فى الفترة الأخيرة مع الإنتاج الحربى؟

- دعنى أؤكد لك أن نادى الإنتاج الحربى يمتلك كل المقومات التى تدفع أى لاعب للتألق والظهور بمستوى ثابت، بدءا من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف عامر إلى نائبه العميد حسام الشربينى وخالد مهدى مدير الكرة، فضلا عن التدريب تحت قيادة مختار مختار إحدى العلامات البارزة فى الكرة المصرية، وعمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى الذى يبذل جهدا كبيرا مع كل الحراس، وطور من أدائى بشكل كبير.

■ هل هذا الذى دفعك لتمديد عقدك موسمين دون شروط جزائية؟

- بالتأكيد.. فالاستقرار والراحة النفسية والعدالة التى أشعر بها داخل نادى الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى تقديرى ماليا والتزام الإدارة مع اللاعبين بصرف المستحقات فى مواعيدها كلها دفعتنى لتمديد عقدى دون تردد.

■ لكنك تمتلك عروضا جادة من الأهلى والزمالك والإسماعيلى، وكان بإمكانك الانتظار حتى نهاية الموسم!!

- لم أعتد مساومة أى ناد تعاملت معه منذ أن بدأت مشوارى مع كرة القدم، خصوصا إدارة الإنتاج الحربى، التى وعدتنى بالموافقة على رحيلى فى حال تلقى عرض يناسب النادى ويتفق مع قدراتى.

■ أيهما تفضل اللعب: للأهلى أم للزمالك أم الاحتراف الخارجى؟

- شرف لأى لاعب الانضمام لأى من الفريقين.

■ ما حقيقة توقيعك للأهلى؟

- لم أوقع على أى عقود، لكننى تلقيت مفاوضات من داخل القلعة الحمراء ولن أفصح عن اسم الذى يفاوضنى.

■ ألم يتحدث معك لاعبون من القطبين لإقناعك بالانضمام لأى منهما؟

- علاقتى طيبة بهم جميعا.. والوحيد الذى تحدث معى كان محمود «جنش» بعد مباراة الزمالك، وقال لى: «مستنيك معى السنة اللى جاية».. لكن أؤكد لك أن علاقتى طيبة أيضا بإكرامى وعلى لطفى ومحمد الشناوى.

■ كيف وصلت إلى المستوى المميز الذى تظهر به مؤخرا رغم أنك لست حارسا لأحد القطبين؟

- كما قلت لك، إن الراحة النفسية لها دور كبير فى تركيزى بالمباريات، فضلا عن العدالة التى يتسم بها كابتن مختار مختار وكابتن عمرو عبدالسلام.. فقد كنت أواجه ظروفا صعبة فى بداية انضمامى للإنتاج الحربى، وتحديدا فى أول موسم ونصف بسبب عدم مشاركتى الأساسية، وقناعة شوقى غريب المدير الفنى وقتها بإمكانيات أمير عبدالحميد والاعتماد عليه بشكل أساسى، رغم أننى كنت أجيد خلال المباريات القليلة التى لعبتها فى عهده.

■ لماذا تتألق فى مباريات الأهلى والزمالك تحديدا؟

- أركز فى كل المباريات وأسعى للظهور بمستوى ثابت أمام كل الفرق، لكن اللعب أمام الفرق المنظمة مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز ومصر المقاصة يجعلنى أظهر بشكل أفضل، خصوصا أن هذه الفرق تسعى لتحقيق الفوز، ومن ثم تعتمد على الطريقة الهجومية مما يشكل ضغطا على المرمى.

■ هل تفضل سياسة الدور فى حراسة المرمى؟

- مطلقا.. فسياسة الدور لا تمنح الحارس فرصة الحصول على مستوى ثابت مع الفريق، ومن ثم فاكتساب الخبرات والثقة يأتى من كثرة المباريات التى يخوضها الحارس.

■ من رأس الحربة الذى تخشى اللعب أمامه؟

- هناك عدد من المهاجمين المميزين سواء فى الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز أو المقاصة، على رأسهم وليد أزارو من المهاجمين المميزين الذين يتسمون بالقوة والسرعة واستغلال الفرص، بالإضافة إلى «كهربا» لاعب الزمالك الذى يجيد التحرك داخل وخارج منطقة الجزاء ولا يهدأ داخل الملعب، بالإضافة إلى ثلاثى الأجانب فى مصر المقاصة: جون انطوى وشيملس بيكلى وفوافى، إلى جانب مهاجمى فريق بيراميدز سواء عمر خربين أو غيره.

■ برأيك.. هل تصريحات المسؤولين الساخنة فى الدورى تؤثر على مستوى اللاعبين؟

- ليست لى علاقة بهذه الأمور، ولا أفكر فيها نهائيا.. لكننى أؤكد لك أن الدورى المصرى من أفضل البطولات فى المنطقة العربية، ونمتلك لاعبين مميزين فى كل الفرق، فضلا عن ظهور بيراميدز فى المسابقة ما زاد من قوة المنافسة على المستوى الفنى باعتبار أن الفريق يضم لاعبين لديهم إمكانيات عالية.

■ ألست معى أن الإنتاج الحربى يجد صعوبة فى المنافسة على المربع الذهبى؟

- مطلقا.. فالإنتاج الحربى يهدف للمنافسة على المربع الذهبى، رغم أن الصراع ساخن مع الإسماعيلى والمقاصة والمصرى، والفارق فى النقاط ضئيل، والأمر يحتاج إلى تركيز وعدم التفريط فى النقاط.

■ البعض يردد أنك ستنضم للمنتخب الوطنى فى المعسكر المقبل!!

- لم يخطرنى أحد بذلك.. لكنه شرف كبير لأى لاعب أن يتواجد فى المنتخب الوطنى.

■ ألا تخشى أن تتضاءل فرصك بالمنتخب فى أمم أفريقيا لمصلحة الحضرى أو حراس الأهلى أو الزمالك؟

- أرحب بالمنافسة مع كل الحراس.. وأثق فى الجهاز الفنى بقيادة أجيرى وهانى رمزى وأحمد ناجى وبقية أفراد الجهاز المعاون.. وأعتقد أن الأمور مختلفة فى المرحلة الحالية بالمنتخب.. فالجهاز الفنى يتواجد فى كل المباريات ويتابع كل اللاعبين قبل أن يعلن اختياراته النهائية.

■ ما رأيك فيما يتردد عن أن «الحضرى» قضى على طموحات الجيل الحالى من الحراس ولايزال يحلم باللعب فى أمم أفريقيا؟

- «الحضرى» حارس أسطورى، ومثلى الأعلى محليا، ومثال وقدوة لكل الحراس بمثابرته واجتهاده.. ولا يمكن القول إن طموحاته ورغبته فى اللعب بأمم أفريقيا أو أى بطولة تقتل طموحات الحراس.. فالملعب هو الفيصل، والجهاز الفنى هو صاحب القرار الوحيد فى الاختيار.

■ لماذا اعتذرت عن عدم الانتقال للإسماعيلى فى يناير الماضى؟

- الإسماعيلى فريق كبير ويمتلك شعبية جارفة، لكنه يمر بمرحلة عدم استقرار فى الوقت الراهن، ولم أرغب فى الرحيل عن الإنتاج فى منتصف الموسم.. لكن تتغير الأمور فى الفترة المقبلة حسب موافقة مجلس الإدارة.

■ ما «العبارة» التى قالها لك مدرب وكانت دافعا لك فى مشوارك ولم تنسها؟

- لن أنسى جملة قالها أحد المدربين كان يعتمد على أحد الحراس ولا يدفع بى نهائيا عندما قال بالحرف الواحد عن زميلى: «لو برجل واحدة هيلعب».. وقتها أيقنت أننى لن أحصل على فرصتى مع هذا المدرب.