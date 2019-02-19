شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «نانى» ينضم إلى أورلاندو سيتى الأمريكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى أورلاندو سيتى المنافس فى دورى المحترفين الأمريكى عن ضم المهاجم المخضرم لويس نانى قادماً من سبورتنج لشبونة بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وانضم نانى (32 عاما) فى صفقة انتقال مجانية بعد إنهاء عقده مع سبورتنج بالتراضى.

وقال لويز موزى، نائب الرئيس التنفيذى لأورلاندو سيتى، فى بيان، على موقع النادى على الإنترنت: «هذا يوم مثير للنادى، سيضيف نانى خبرة كبيرة للفريق، إنه جناح متحرك ويتمتع بقدرات كبيرة فى تمرير الكرة ورفعها والتأثير فى المباريات وقيادة الأداء الهجومى».

ومن جانبه، قال النادى البرتغالى على موقعه على الإنترنت: «يقدر نادى سبورتنج كل الجهود التى قدمها لويس ناني».

شارك نانى فى 112 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، وسجل 24 هدفاً لصالح منتخب بلاده، وساعد بلاده فى الفوز ببطولة أوروبا فى 2016، وكان أيضاً ضمن تشكيلة منتخب بلاده فى كأس العالم 2014.