شكرا لقرائتكم خبر عن تنومة تحتضن فعاليات مسارات التسلق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)نظم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنغ فعاليات افتتاح مسارات التسلق بالتعاون مع إمارة منطقة عسير وذلك في محافظة تنومة يومي الجمعة والسبت الماضيين بمشاركة أكثر من 30 متسلقاً من مختلف دول العالم.
وتعد رياضة التسلق من ضمن الرياضات المنشأة حديثاً بالمملكة والتي يهدف من خلالها اتحاد اللعبة إلى فتح العديد من مسارات التسلق على مستوى المملكة.
وأبدى المشاركون إعجابهم بمواقع التسلق وخوض هذه المغامرة التي تعتبر الأولى على مستوى المنطقة الجنوبية من المملكة.
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