شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو احتياجات يكسرون حاجز الإعاقة بـ«ذهب الشارقة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الشارقة)

كسر لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، حاجز الإعاقة بمواصلة حصدهم للميداليات في منافسات ملتقى الشارقة الدولي التاسع المقامة حاليا على مضمار نادي الثقة للمعاقين بإمارة الشارقة، بعد أن حقق لاعبوه 4 ميداليات تضاف لرصيدهم في جدول ميداليات المنتخبات المشاركة، ليصل عددها إلى 9 ميداليات.

وحقق علي النخلي الميدالية الذهبية في منافسات 200 متر، وجاء بالفضية هاني النخلي في دفع الجلة، وجاءت البرونزيتان عن طريق سلطان الزهراني في دفع الجلة، وأحمد عداوي في 200 متر.

وعقب نهاية المنافسات لليوم الثاني، تَوج مدير المنتخب السعودي ناصر القحطاني ومسؤولو المنتخبات المشاركة الفائزين بالمراكز الأولى في المنافسات.

من جانبه عبر المدرب عبدالله مشراوي عن سعادته بما حققه لاعبو الأخضر في اليوم الثاني للبطولة، مشيدا بالأداء الفني المميز الذي قدموه خلال المنافسات.

وقال: «أبارك لجميع من سعوا ليكونوا نجوم منتخب ألعاب القوى في الموعد والقمة»، مؤكدا أن هذا العمل تكاملي ليرتفع علم المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي، وسيتم تحقيق العديد من الميداليات في قادم الأيام.