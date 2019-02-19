محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في موقعة بايرن ميونخ

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، بعد قليل، على ملعب أنفيلد معقل الريدز، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة العودة على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ في ألمانيا، الشهر المقبل.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون بيكر في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، فابينيو، جويل ماتيب، أندي روبرتسون، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

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