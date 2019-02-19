توجت البطلة المصرية روداينا جعفر بالميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا لسلاح الأيبيه ضمن منافسات الناشئات، والتي تحتضن فعالياتها الجزائر، عقب فوزها على بطلة البلد المستضيف بنتيجة 15- 14 في الدور النهائي.

يذكر أن مصر تشارك بالبطولة ضمن منافسات 20 سنة بكل من : إبراهيم رمضان ومحمد ياسين وأدهم معتز ومدحت معتز ومازن العربي ويوسف سناء ووليد خالد ولمى حزين ومريم نزيه ولجين الفرماوي ولينا وليد ومريم محمد ويارا الشرقاوي ومريم الزهيري وأيمن ربيع.

فيما تشارك في منافسات تحت 17 سنة بكل من : محمد حمزة ومحمد السيد سامي وعمرو خالد وأحمد ياسر ومحمد أسامة ويحيى ماضي ونهى هاني ورودينا جعفر وآية شريف وجنى شريف البكري وتقى أحمد ومريم صدقي ويحيى عثمان ومحمود السيد وزياد نفل وفارس باسم وأحمد تامر وشدوى حسام وسلمى طارق واينور هشام وريناد محمد الدكش وسلمى هاني ونور أبو ليلة، ويترأس البعثة عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح.

كانت هذه تفاصيل خبر البطلة المصرية روداينا جعفر تتوج بذهبية أفريقيا لسلاح الأيبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.