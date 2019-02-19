شكرا لقرائتكم فيديو.. تعادل سلبى بين ليفربول وبايرن ميونخ فى شوط الفرص الضائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من المواجهة المثيرة التى تجمع ليفربول الإنجليزى وبايرن ميونخ الألمانى، بالتعادل السلبى بدون أهداف فى المباراة المقامة على ملعب "آنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وحفل الشوط الأول بالعديد من الفرص الضائعة من الفريقين.

وكان النجم المصرى محمد صلاح قريبا من التسجيل للريدز فى مناسبتين، الأولى فى الدقيقة 12، إثر تلقيه تمريرة طولية فى منطقة الجزائ ولكنه وضعها بسهولة بين يدى الحارس مانويل نوير، والأخرى فى الدقيقة 28 حيث مرات رأسيته بجوار القائم الأيسر.

وأهدر لاعبو ليفربول العديد من الفرص الخطرة أبرزها كرة السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 32، والبرازيلى فابينيو فى الدقيقة 40، والذى أطاح بالكرة خارج القائم الأيمن.

فى المقالبل شكل بايرن ميونخ خطورة كبيرة على مرمى الحارس اليسون عن طريق سيرجى جنابرى والفرنسى كينجسلى كومان.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "اليانز آرينا" فى 13 مارس المقبل.



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