شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 اليجرى يسعى للفوز على أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل يوفنتوس ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسبانى على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

مدرب يوفنتوس يسعى لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد



أكد ماسيمليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، أنه لن يكون سعيدا بالتعادل فى مواجهة أتلتيكو مدريد، المقرر لها العاشرة مساء غدا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وقال أليجرى فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "لن أكون سعيداً بالتعادل غداً وأخبرت اللاعبين بضرورة التسجيل غداً" مضيفا "وجود كرستيانو في الفريق يعد نقطة قوة ولكن يجب أن يؤدي الفريق غداً بمستوى عالي".

وأضاف مدرب يوفنتوس "لسنا ملزمين بدوري الأبطال ولكنه هدف من أهدافنا. دوري الأبطال يعتمد على التفاصيل الصغيرة التي قد تعمل لصالحك أو ضدك"، وتابع "كما قلت في مواقف عديدة انا سعيد بأداء اليوفي. أنا سعيد في تورينو وعلينا إنهاء الموسم بمباريات دوري الأبطال والدوري المتبقية".

وتابع أليجرى "سيميوني يعطي أتليتكو القوة الذهنية المطلوبة في أوروبا والدوري الاسباني وهذا يساعهم في تحقيق نتائج جيدة" موضحا "ديبالا في حالة جيدة وسنحتاج بأن يقدم أفضل مستوياته غداً. عدم وجود خضيرة غداً بمثابة خسارة مقاتل في منتصف الميدان".



اليجرى

ديبالا يحذر لاعبى يوفنتوس من خطورة أتلتيكو



حذر باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى لاعبى فريقه من قوة وخطورة أتلتيكو مدريد، وذلك قبل المواجهة التى ستجمع الطرفين العاشرة مساء غداً،الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

قال مهاجم يوفنتوس فى تصريحات صحفية، أن أتلتيكو مدريد يمتلك مدرب ذكى ولاعبين قادرون على تحقيق نتيجة كبيرة، مُشيداً بقوة الروخى بلانكوس الدفاعية والهجومية قبل اللقاء.

أضاف المهاجم الأرجنتينى خلال تصريحاته محذراً زملائه، :"إذا لم يكن هناك تركيز بشكل كبير سنحصل على مفاجأة غير سارة من جانب أتلتيكو مدريد".

تابع مهاجم اليوفى، :"لدينا رصيد للإستقرار وعلينا أن نستغل كل فرصة فى مثل هذة المباريات حتى نضمن إنتصاراً مريحاً".

إختتم لاعب السيدة العجوز تصريحاته قائلاً، :"علينا التركيز فى هذة البطولة وإجتياز عقبة أتلتيكو مدريد لمواصلة التقدم حتى النهائى وتعويض خسارة اللقب عامى 2015 و2017.