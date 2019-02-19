أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 الدون على رأس قائمة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

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جدة - عمرو شويل يستعد النجم كريستيانو رونالدو لقيادة يوفنتوس فى اللقاء الهام أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى غدا الأربعاء فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. رونالدو يتصدر قائمة يوفنتوس للقاء أتلتيكو مدريد كشف ماسيمو اليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، عن القائمة التى سيخوض بها اليوفى المواجهة الهامة أمام أتلتيكو مدريد، غدا الأأربعاء على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. رونالدو يتصدر قائمة يوفنتوس لمواجهة بارما

وشهدت القائمة، التى أعلنها اليجرى اليوم 21 لاعبا، على رأسهم النجم كريستيانو رونالدو، فيما سيغيب سامى خضيرة للمرض وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى: حراسة المرمى: تشيزنى - بنسوليو - بيرين خط الدفاع: دى تشيليو - كاسيريس - كيلينى - بونوتشى - اليكس ساندرو - كانسيلو - روجانى - سبينازولا - بارزالى خط الوسط: بيانيتش - ماتويدى - إيمرى كان - بينتانكور خط الهجوم: رونالدو - ديبالا - بيرنارديسكى - كين - ماندزوكيتش

قائمة يوفنتوس

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