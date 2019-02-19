سموحة يحشد 20 لاعبا لمواجهة المقاولون

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جدة - عمرو شويل اختار عادل عبد الرحمن المدير الفنى لسموحه 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ23 للدورى . واللاعبون هم :- حراسة المرمى : محمد أبو جبل و محمد فتحى خط الدفاع : أحمد ابو الفتوح - سيد فريد - رجب نبيل - كريم يحيى - محمود سيد - إبراهيم عادل - محمود منصور خط الوسط : أحمد حمص - أحمد مصطفى - عمرو بركات - شريف رضا - محمود معاذ - أومومو - إسلام صالح خط الهجوم : حسام حسن - ديريك نسيبامبى - بامبا - باسم مرسى ويغيب عن اللقاء محمد حمدى ذكى و عمر سعد و اوميد اوكيرى وكناريا و احمد الشيخ لأسباب فنية ومحمود عزت و أحمد صبحى للإصابة .

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