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شكرا لقرائتكم فيديو.. ليون "الأفضل" يتعادل مع برشلونة سلبيا فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الاول من لقاء أولمبيك ليون الفرنسى وبرشلونة الإسبانى بالتعادل السلبى بدون أهداف، والتى تقام على ملعب "ليون بارك" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.
وكان ليون الفريق الأفضل فى الشوط الأول، وهدد لاعبوه مرمى البارسا، وكان أبرزها تصدى الحارس تير شتيجن لكرة قوية فى الدقيقة التاسعة من اللاعب تيرير.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 13 مارس المقبل على ملعب "كامب نو".
تسديدة على المرمى
ديمبلى
شتيجن يتصدى ببراعة
صراع على الكرة
ميسي يمر بالكرة
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