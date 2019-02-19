اتحاد جدة يعلن تعادله مع ناصر الشمراني

اسماء السيد - أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء عن تعاقده مع المهاجم الدولي ناصر الشمراني حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن أنهى علاقته مع ناديه السابق الشباب بتوقيع المخالصة المالية.

ودوّن الشمراني عبر حسابه الشخصي في تويتر بعد توقيع العقد "اليوم صفحة كروية جديدة في مسيرتي الاحترافية مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبيه وجميع المنتمين له".

وتابع "باذن الله أكون على قدر ثقتكم بي، أعدكم بالعمل مع زملائي لعودة الفريق لوضعه الطبيعي والمسار الصحيح".

ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة (من 20 مباراة)، بفارق 34 نقطة عن الهلال المتصدر وحامل اللقب.