شكرا لقرائتكم خبر عن أداء رجولى من كل اللاعبين.. محمد ناجى جدو يحتفل بفوز الجونة على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد نادى جدو، لاعب نادى الجونة، بفوز فريقه على نادى بيراميدز، ضمن مبارايات الدورى العام لكرة القدم.

وكتب جدو فى حسابه الرسمى عبر تويتر: "تلات نقاط مهمة جدا فى مشوارنا فى الدورى، أداء رجولى من كل اللاعبين، روح + قتال + ثقة = ٣ نقاط، الحمد لله".



محمد ناجى جدو

وكان نادى الجونة استطاع التغلب على نظيره نادى بيراميدز بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم.