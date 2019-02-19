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شكرا لقرائتكم خبر عن أداء رجولى من كل اللاعبين.. محمد ناجى جدو يحتفل بفوز الجونة على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد نادى جدو، لاعب نادى الجونة، بفوز فريقه على نادى بيراميدز، ضمن مبارايات الدورى العام لكرة القدم.
وكتب جدو فى حسابه الرسمى عبر تويتر: "تلات نقاط مهمة جدا فى مشوارنا فى الدورى، أداء رجولى من كل اللاعبين، روح + قتال + ثقة = ٣ نقاط، الحمد لله".
محمد ناجى جدو
وكان نادى الجونة استطاع التغلب على نظيره نادى بيراميدز بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم.
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