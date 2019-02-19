اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 19 / 2 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى يأتي في مقدمتها إعلان قائمة الفريق لمباراة الداخلية المقرر لها غدًا في الدوري.

لاسارتى يُطالب الشحات بالتخلص من الضغوط أمام المرمى

طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، من حسين الشحات لاعب الفريق أن يتخلّص من الضغوط التى إنعكست سلبيًا على أدائه في المباريات الأخيرة وشدد المدرب الأورجوياني للشحات على أن قدراته الفنية عالية وتُمكنه من تقديم عرض أفضل من المستوى الذى يظهر به مؤخرًا. وتحدث لاسارتي مع الشحات خلال جلسة جمعتهما على هامش مران الفريق اليوم، الثلاثاء، بضرورة أن يكون أكثر إيجابية على مرمى المنافس وأن يتحلّى بالتركيز حتى يُترجّم سيطرته ومستواه إلى أهداف في شباك المنافسين. ويستعد الأهلي لمباراة الداخلية المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء على ستاد بتروسبورت في ت الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

نزلة برد وراء خروج محمود وحيد من قائمة الأهلي لمباراة الداخلية

أرجع الجهاز الفنى للأهلى غياب محمودج وحيد ظهير أيسر الفريق عن مران اليوم، الثلاثاء، لإصابته بنزلة برد حادة.ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية مساء غد الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وخرج محمود وحيد من قائمة الأهلى لمباراة الداخلية والتى أعلنها مارتن لاسارتى المدير الفنى للأحمر، وتضم كلاً من: شريف إكرامى - محمد الشناوى - على لطفى - محمد هانى - سعد سمير - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - على معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدى فتحى - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - صلاح محسن - أحمد الشيخ - حسين الشحات - مروان محسن - أحمد حمودى - جونيور أجاى وجيرالدو

لاسارتى يضم الشناوى ومروان محسن لقائمة الأهلى أمام الداخلية

علن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق للأهلي قائمة الفريق التي تخوض مباراة الأهلي أمام الداخلية، التي تقام مساء غدٍ، الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الـ23 في بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة: شريف إكرامي - محمد الشناوي - على لطفي - محمد هاني - سعد سمير - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - هشام محمد - عمرو السولية - حمدي فتحي - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - صلاح محسن - أحمد الشيخ - حسين الشحات - مروان محسن - أحمد حمودي - جونيور أجاي - جيرالدو.

لاسارتى يستعين بموقعة 29 ديسمبر لاستكشاف الداخلية

استعان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن بمباراة الفريق أمام الداخلية فى الدور الأول من من أجل دراسة واستكشاف الداخلية قبل مواجهة الغد.

ويلتقى الأهلى مع الداخلية فى الثامنة من مساء غد الأربعاء، باستاد بتروسبورت فى الولة الـ23 للدورى الممتاز.

وحرص لاسارتى على مشاهدة لقطات لفريق الداخلية لمباريات الأخيرة الماضية بالدورى، وكذلك لمباراة الفريقين فى الدور الأول التى أقيمت يوم 29 ديسمبر الماضى على ملعب بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس للدورى، والذى انتهى بالتعادل 2/2.

ويقوم لاسارتى بشرح نقاط القوة والضعف فى الداخلية خلال المحاضرة التى سيعقدها المدير الفني مع اللاعبين عقب مران اليوم، وكذلك لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الداخلية، ويستعرض لاسارتى مع اللاعبين طريقة اللعب وعددا من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة

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