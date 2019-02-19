شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ15 بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الشمس بنتيجة 27 /23 فى الجولة الـ15 بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 98 للموسم المحلى 2018 / 2019.

شهدت هذه الجولة فوز كل من هليوبوليس على بورسعيد 30 /18 والبنك الأهلى على بترول أسيوط 27 /8 والزمالك على الحوار 20 /14.

كما شهدت نفس الجولة أيضًا فوز 6 أكتوبر على الطيران 34 /30 وسبورتنج على الزهور 24 /23 والجزيرة على هليوليدو 27 /29 وسموحة على أصحاب الجياد 32 /22 ، فيما تعادل طلائع الجيش مع الأوليمبى 19 /19 .