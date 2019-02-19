مباشر قمة تشامبيونز ليج.. ليفربول 0-0 بايرن ميونيخ.. ضغط ألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب "آنفيلد".

ويقود الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول أمام نظيره البافاري، إذ يشارك أساسيًا في الخط الهجومي مع السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويسعى الريدز لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة على ملعب "آليانز آرينا" معقل الفريق البافاري يوم 13 مارس المقبل.

وأعلن الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، آرنولد، فابينيو، ماتيب، روبرتسون، فينالدوم، هندرسون، كيتا، صلاح، ماني، فيرمينو.

وأعلن الكرواتي نيكو كوفاتش تشكيل بايرن كالتالي: نوير، كيميتش، زوله، هاملز، ألابا، مارتينيز، تياجو، خاميس، كومان، جنابري، ليفاندوفسكي.

تفاصيل المباراة:

جاءت أول فرصة حقيقية في الدقيقة الـ12 من عمر المباراة بعدما أرسل الظهير الأيسر روبرتسون عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة على الطائر وسط رقابة دفاعية من مدافعي بايرن لكن الحارس نوير تصدى لها.

ومن مرتدة سريعة حاصر بايرن فريق ليفربول داخل المنطقة وسدد لاعبوه أكثر من كرة تجاه مرمى الحارس أبليسون لكن دفاع أصحاب الأرض والحارس نجحوا في تشتيت الكرة بصعوبة بعدما ارتدت من المدافع الكاميروني ماتيب تجاه المرمى.

واصل بايرن ضغطه على أصحاب الأرض وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 بعدما استغل خطأ فادحا من الحارس أليسون والمدافع ماتيب، لكن الكولومبي خاميس رودريجيز سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفربول.

وفي الدقيقة الـ26، عاد صلاح ليهدد مرمى بايرن بعدما استغل عرضية آرلوند من الجبهة اليسرى ليتابع الكرة برأسه لكنها مرت بعيدة بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس مانويل نوير.

وبعد مرور نصف ساعة من المباراة، أهدر ليفربول أسهل فرصة في المباراة بعدما سدد كيتا الكرة من خارج المنطقة لترتطم بدفاع ليون وتتهادى أمام ماني داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة السنغالي بيسراه مرت بعيدة عن مرمى الحارس مانويل نوير.

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