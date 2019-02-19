كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: حضر محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مئوية الترجي التونسي اليوم الثلاثاء. وكتب الجارحي عبر صفحته بموقع فيسبوك :" أتشرف بتمثيل النادي الأهلي وتلبية دعوة نادي الترجي التونسي الشقيق احتفالا بمئويته في حضور الرئيس التونسي النادي الأهلي وتلبية دعوة نادي الترجي التونسي الشقيق احتفالا بمئويته في حضور الرئيس التونسيباجي قائد السبسي والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وحمدي المدب رئيس نادي الترجي وطارق بوشماوي عضو مجلس الفيفا.. علاقتنا طيبة بنادي الترجي وجماهيره وهكذا يكون الأهلي كبير إفريقيا".

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. محمد الجارحي يمثل الاهلي في الاحتفال بمئوية الترجي التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.