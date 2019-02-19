الفولي ينعي شهداء الوطن ضحايا الحادث الإرهابي بالدرب الأحمر

كتب- عماد يونس وعبدالرحمن أبوهاشم

نعى اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو شهداء الوطن، ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي حدث بمنطقة الدرب الأحمر مساء أمس الاثنين، داعيا الله عز وجل بالصبر والسلوان لأسرهم

وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

واكد الفولي على قدرة القيادة السياسة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عبور كل الصعاب والتصدي لجميع محاولات شق

الصف والتي يتصدى لها المصريين جميعا بوعيهم الكبير وحسهم الوطني.

كما أكد الفولي، أن مصر بشعبها وجيشها وشرطتها، قادرون على مواجهة الإرهاب الغاشم والقضاء عليه ، وأن ما حدث في الدرب الأحمر هو فعل يتسم بالخسه والنذاله و لن ينال من أمن وأمان مصر.

