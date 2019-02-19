كريستيانو رونالدو علي رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن قائمة فريقه المستدعاه لمباراة غد الأربعاء أمام أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "واندا متروبوليتانو" الإسباني.
وشهدت القائمة غياب سامي خضيرة عن بعثة الفريق وبقى في تورينو حيث يخضع للفحوصات الطبية للإصابة، وكذلك دوجلاس كوستا الذي يواصل التأهيل للعودة من
وضمت أليجري في قائمة يوفنتوس كلاً من :
في حراسة المرمى: تشيزني، ماتيا بيرين، بنسوليو.
في خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، كاسيرس، أليكس ساندرو، بارزالي، بونوتشي، جواو كانسيلو، روجاني.
في خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بينتانكور.
في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، ماندذوكيتش، كين، بيرنارديسكي.
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