تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن غيابات اللاعبين عن التدريبات وحدوث ذلك أكثر من مرة، قبل إنطلاق مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ والتي ستجمع بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وأكد كلوب جاهزية روبيرتو فيرمينو للمشاركة مع الفريق أمام الفريق البافاري وتعافيه منالمرض.
وقال كلوب في تصريحات قبل بداية المباراة لقناة "BT Sport": تلك المرة الثالثة على التوالي يحدث ذلك الأمر، ويمرض أحد عن التدريبات، الأولى كانت ميلنر قبل مباراة ويستهام في الدوري، ثم فينالدوم قبل بورنموثـ الآن فيرمينو".
وأضاف " ربما دائمًا يجب
وتابع " من الواضح الليلة أن فابينيو وماتيب في الدفاع، حاولنا فعل كل شئ ونأمل أن يكونوا جاهزين".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يؤكد جاهزية فيرمينو قبل بداية مباراة ليفربول أمام بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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