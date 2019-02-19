برنامج تأهيلي للناشئ حسام أشرف لاعب المصري

خضع حسام أشرف ناشئ فريق المصري تحت 21 عاما والمصعد لتدريبات الفريق الأول لبرنامج تأهيلي لعلاجه من إصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الودية والتيجمعته الجمعة الماضية بنظيره فريق الشرقية.
هذا وسيواصل اللاعب خلال الفترة المقبلة خضوعه للبرنامج التأهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق
ومن المقرر أن يواجه فريق النادي المصري نظيره النجوم يوم الجمعة المقبلة 22 من شهر فبراير الجاري.
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