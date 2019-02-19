برنامج تأهيلي للناشئ حسام أشرف لاعب المصري

كتبت - سارة جاب الله:

خضع حسام أشرف ناشئ فريق المصري تحت 21 عاما والمصعد لتدريبات الفريق الأول لبرنامج تأهيلي لعلاجه من إصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة الفريق الودية والتي

جمعته الجمعة الماضية بنظيره فريق الشرقية.

هذا وسيواصل اللاعب خلال الفترة المقبلة خضوعه للبرنامج التأهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق

بقيادة طبيب الفريق هشام مصطفى، والذي أكد أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أسبوع على الأكثر.

ومن المقرر أن يواجه فريق النادي المصري نظيره النجوم يوم الجمعة المقبلة 22 من شهر فبراير الجاري.