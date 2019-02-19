رياضة | رسالة رئيس الزمالك للاعبي الفريق قبل موقعة الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة رئيس الزمالك للاعبي الفريق قبل موقعة الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس نادي الزمالك عدة نصائح للاعبيه خلال جلسة اليوم وقبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال رئيس الزمالك على هامش جلسته مع اللاعبين "كل المباريات القادمة بمثابة كؤوس ولا مجال للتفريط في أي نقاط وأثق فيكم بقدرتكم على تحقيق الانتصار".

وتابع "أنتم الأفضل في مصر ولا تفكروا في نتائج أي منافس لكم في بطولة الدوري وركزوا فقط في الفوز بمبارياتكم ووقتها سنفوز بالدوري وسنضع الضغوطات على المنافسين".