رياضة | الإسماعيلي يفقد "المحمدي" أمام شباب قسنطينة

يغيب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى الدولى عن مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى المقرر لها السبت المقبل ، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بدعوى الايقاف.

وحصل المحمدى على إنذار الثانى فى لقاء الافريقى التونسى ومن قبله أمام مازميبى الكونغولى ليغيب عن المباراة المقبلة حسب لائحة الكاف.

يذكر أن الكاف قد قرر إعادة الفريق لمنافسات البطولة القارية بعد ثبوت حسن موقفه.

تدريبات تأهيلية لـ "بامبو"

خاض كريم بامبو جناح الإسماعيلى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى السبت المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعانى بامبو من شد بالعضلة الضامة ليخضع لبرنامج تأهيلى مكثف ، سعيا للحاقه بالمباراة المرتقبة.

في ذات السياق ، عاد محمد الشامى جناح الفريق لتدريبات تأهيلية مكثفة على أن يعود للتدريبات الجماعية عقب اللقاء القادم.

وأصيب طارق طه الظهير الأيسر بكدمة فى الركبة على هامش المران مساء اليوم.

وشهد المران مشاركة إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق 99 بجانب محمود عبد الله فى اطار سياسة الجهاز الفنى بتصعيد المميزين من قطاع الناشئين للفريق الأول