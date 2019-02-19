رياضة | الحمام يختتم استعدادته لموقعة كفر الشيخ بالقسم الثاني

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يختتم نادي الحمام استعدادتة لمواجهة فريق كفر الشيخ، تحت قيادة مصطفي عبده، المدير الفني، في الثانية عشر ظهر من ظهر الأربعاء، قبل المباراة التي تقام الخميس المقبل في اطار مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.