رياضة | الجارحي يكشف عن تكليفه بمهمة جديدة بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجارحي يكشف عن تكليفه بمهمة جديدة بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تكليف محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، رئاسة وفد النادي في إحتفالات الترجي بمئويته.

وقال الجارحي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "أتشرف بتمثيل النادي الأهلي وتلبية دعوة نادي الترجي التونسي الشقيق احتفالًا بمئويته في حضور الرئيس التونسي باجي قائد السبسي والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وحمدي المدب رئيس نادي الترجي وطارق بوشماوي عضو مجلس الفيفا.. علاقتنا طيبة بنادي الترجي وجماهيره وهكذا يكون الأهلي كبير إفريقيا".

وكان الترجي التونسي، وجه الدعوة إلى كابتن محمود الخطيب لحضور الإحتفالية، بإعتباره أسطورة للكرة المصرية، إلا أن الحالة الصحية منعته عن ذلك.