رياضة | برشلونة يجهز عرضا لضم صفقتين من البرازيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يجهز عرضًا من أجل التوقيع مع جوهرتي بالميراس البرازيلي في الفترة المقبلة.

وذكر موقع البرنابيو أن برشلونة يجهز 20 مليون يورو لإغلاق تعاقده مع جوهرتي بالميراس البرازيلي فيتاو ولوان كانديدو.

وأوضح الموقع أن فيتاو يلعب في مركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر (19 عامًا) ، أما لوان كانديدو فيلعب في مركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر (18 عامًا).

ووفقًا لأخر التقارير ، فإن التفاوض يتوسطه ممثل برشلونة في أمريكا الجنوبية أندريه كوري الذي يتمتع بصداقة قوية مع المدير الرياضي في بالميراس ألكسندر ماتوس ، وسيقوم الفريق الكتالوني بإعداد حوالي 20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعبين الذين لم يسبق لهم الظهور مع الفريق الأول لبالميراس.

كما أن هناك أحد مسؤولي النادي البرازيلي في أوروبا منذ نهاية الاسبوع الماضي لوضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل نقل كلا اللاعبين.