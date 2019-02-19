رياضة | ريال مدريد يستقر على بديل مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على بديل مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد استقر على تحديد خليفة مارسيلو داخل النادي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع ظهير إيسر جديد في الصيف ليكون بديل للبرازيلي مارسيلو والذي انخفض مستواه مع الفريق بالفترة الماضية.

واضاف الموقع، أن ريال مدريد يراقب ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي البالغ من العمر 28 عاما، حيث يملك السرعة والمهارة بجانب قدرته على تسجيل وصناعة الأهداف وتبلغ قيمته 45 مليون يورو.

أما الصفقة الثانية فهو البرازيلي ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، ويبلغ من العمر 26 عاما وتبلغ قيمته السوقية حوالي 55 مليون يورو، وقد يتعاقد معه النادي في صفقة تبادلية برحيل مارسيلو للسيدة العجوز.

أما الخيار الثالث فهو جونيور فاريبو لاعب فريق ريال بيتيس البالغ من العمر 22 عاما والذي تبلغ قيمته حوالي 50 مليون يورو ويحظي باهتمام كبيرب من فلورنتينو بيريز.

والخيار الرابع على الطاولة هو عودة ثيو هيرنانديز من جديد بعد نهاية إعارته مع ريال سوسيداد أو عودة أشرف حكيمي بعد عودته من بوروسيا دورتموند بعد نهاية الإعارة.