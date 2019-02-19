اونلاين | ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الخميس في دوري ابطال.. لايف محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الخميس في دوري ابطال.. لايف محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر نادي ليفربول الإنجليزي البرنامج الرسمي لمباراته ضد بايرن ميونخ الألماني والتي سوف يحتضنها ملعب أنفيلد التاريخي بعد قليل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولفت غلاف برنامج مباراة ليفربول وبايرن ميونخ أنظار الجميع قبل دقائق من بداية المباراة التي سوف تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتكون الغلاف من العشرة ألقاب دوري أبطال أوروبا التي حصل عليها ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في تاريخ الناديين العريق أوروبياً قبل مواجهتهما بعد قليل على ملعب أنفيلد.

وضمن الغلاف التواريخ التي حقق فيها ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني لقب دوري أبطال أوروبا، حيث امتلك الناديين حقبة ذهبية في أواخر السابعينات والثمانينيات.

وحصل ليفربول على اللقب 5 مرات أعوام، 1977، 1978، 1981، 1984 و2005، بينما تمكن بايرن ميونخ الألماني من الظفر باللقب أعوام، 1974، 1975، 1976، 2001 و2013.

تطلع على غلاف برنامج مباراة ليفربول وبايرن ميونخ على ملعب أنفيلد..