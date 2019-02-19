اونلاين | الآن online: مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت كورة ستار 19/2/2019 كورة لايف| بث مباشر ليفربول

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بث مباشر yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف cool kora الاسطورة للبث المباشر، يتزين ملعب الأنفيلد اليوم لاستضافه مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُعد تلك مباراة الذهاب هي الأصعب على فريق الريدز خاصة بعد الإصابات التي يُعاني منها الفريق، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز وسط جماهيره بالاعتماد على القوة الهجومية للريدز بقيادة الثلاثي ماني وفيرمينيو وصلاح.

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، والعاشرة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والحادية عشرة مساءً بتوقيت الرياض، ويتم إذاعتها عبر بي إن سبورت الرياضية الثانية بتعليق حفيظ دراجي.

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بث مباشر ليفربول والبايرن يلا شوت كورة ستار الاسطورة كورة لايف، وقد سلطت الصحف الإنجليزية الأضواء على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وليفاندوفسكي لاعب البايرن، حيث أن اللاعب البولندي قد سجل أهداف أكثر من صلاح في في دوري الأبطال هذه النسخة، ويعتمد كلاً من ليفربول والبايرن عليهما في تسجيل الأهداف.