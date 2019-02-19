اونلاين | انطلاق الشوط الأول - ليفربول الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني مشاهدة يلا شوت بدون تقطيع كورة أون لايف youtube

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يلتقي، اليوم الثلاثاء 19 فبراير / شباط، نادي ليفربول الإنجليزي، مع نظيره الألماني بايرن ميونيخ، على ملعب "أنفيلد"، ضمن مبارايات دور الـ 16، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

صعد ليفربول إلى دور الـ 16بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما يتصدر بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة.

تقام المباراة في الثامنة بتوقيت غرينيتش (العاشرة بتوقيت القاهرة) في ذهاب دور الـ16 لموسم 2018-2019 من دوري أبطال أوروبا.