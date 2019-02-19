شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة الرسمية لبرشلونة وليون تشهد مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

الخليج 365 – أعلن جينسيسو برونو وإيرنستو فالفيردي تشكيلة برشلونة وليون التي ستجمع الفريقان بعد أقل من ساعة لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وشهدت تشكيلة برشلونة غياب نبيل فقير المحرك الرئيسي لكتيبة الفريق الفرنسي في الوقت الذي قرر فيه إرنستو فالفيردي إبقاء كوتينيو على مقاعد البدلاء وفيما يلي تشكيلة الفريقين الأساسية. وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي :- · حراسة المرمى : تيرشتيجن. · خط الدفاع : سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، جوردي ألبا. · خط الوسط : بوسكيتس ، راكيتيش ، سيرجي روبيرتو. · خط الهجوم : ميسي ، ديمبلي ، سواريز. بينما جاءت تشكيلة نادي ليون كالآتي :- حراسة المرمى : انتوني لوبيز خط الدفاع : دينايير ، انتونيو ، دويوا ، ميندي . خط الوسط : حسام عوار ، ندومبيلي ، مارتن تيريرا. خط الهجوم : موسى ديمبلي ، تراوري ، ديباي. ويرغب برشلونة في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من العبور إلى ادور المقبل فيما يرغب لاعبوا ليون في تحقيق المفاجأة وإقصاء البلوجرانا من الدور ثمن النهائي

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