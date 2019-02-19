وليد صلاح الدين يفجر مفاجأة عن حلمي طولان

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تحرير:أحمد ثروت ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن مفاجأة حلمى طولان المدير الفنى للفريق، قبل مباراة الفريق السكندرى أمام نظيره الهلال السعودي في الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى أقيمت على ملعب "محيط الرعب"، وقال صلاح الدين عبر تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "طولان منع جميع اللاعبين من مشاهدة فيديوهات لمباريات الهلال السعودي قبل مواجهة الفريقين بالرياض، حتى لا يخشوا مواجهته في ظل المستوى المميز الذي يقدمه بالدوري السعودي هذا الموسم".
وأضاف صلاح الدين: "حرصنا على توجيههم بإظهار شخصيتهم القوية في المباراة، ولكن قام اللاعبون بمشاهدة مقاطع خاصة بنادي الهلال السعودى عبر موقع يوتيوب بعد أن رفض حلمى طولان عرض المباريات على اللاعبين". واختتم: "الفريق السعودي يمتلك فريقًا قويا ولديهم لاعبون مميزون لدرجة كبيرة داخل الملعب، ومنهم لاعبون قيمتهم
وأضاف صلاح الدين: "حرصنا على توجيههم بإظهار شخصيتهم القوية في المباراة، ولكن قام اللاعبون بمشاهدة مقاطع خاصة بنادي الهلال السعودى عبر موقع يوتيوب بعد أن رفض حلمى طولان عرض المباريات على اللاعبين".
واختتم: "الفريق السعودي يمتلك فريقًا قويا ولديهم لاعبون مميزون لدرجة كبيرة داخل الملعب، ومنهم لاعبون قيمتهم المالية تتعدى نصف المليار دولار، ولديهم خطة خداع كبيرة داخل منطقة الهجوم".
ويلتقي الفريقان فى إياب دور الربع النهائى ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال يوم الإثنين المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة السادسة مساء، في مباراة صعبة على الفريق السكندري بعد الهزيمة التى تلقاها فى الرياض بثلاثية نظيفة على يد الهلال السعودى.
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