انت الان تتابع وليد صلاح الدين يفجر مفاجأة عن حلمي طولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن مفاجأة حلمى طولان المدير الفنى للفريق، قبل مباراة الفريق السكندرى أمام نظيره الهلال السعودي في الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى أقيمت على ملعب "محيط الرعب"، وقال صلاح الدين عبر تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "طولان منع جميع اللاعبين من مشاهدة فيديوهات لمباريات الهلال السعودي قبل مواجهة الفريقين بالرياض، حتى لا يخشوا مواجهته في ظل المستوى المميز الذي يقدمه بالدوري السعودي هذا الموسم".

وأضاف صلاح الدين: "حرصنا على توجيههم بإظهار شخصيتهم القوية في المباراة، ولكن قام اللاعبون بمشاهدة مقاطع خاصة بنادي الهلال السعودى عبر موقع يوتيوب بعد أن رفض حلمى طولان عرض المباريات على اللاعبين". واختتم: "الفريق السعودي يمتلك فريقًا قويا ولديهم لاعبون مميزون لدرجة كبيرة داخل الملعب، ومنهم لاعبون قيمتهم