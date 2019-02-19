انت الان تتابع مجلس الأهلي يجتمع الخميس للرد على قرار الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا ظهر بعد غدٍ الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة. كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، قد أرسلت خطابًا رسميا للنادي الأهلي يخطره بموعد وملعب لقائه مع بيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، حيث حددت اللجنة إقامة اللقاء، يوم 28 فبراير الجاري على ملعب برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء دون حضور جماهيري.

وأعلنت اللجنة التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات بطولة كأس مصر في ضوء إغلاق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم كأس الأمم الإفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الإفريقية. كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية، وأشارت