شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يكشف حقيقة إصابته فى «أُحد» السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، المعار إلى أحد السعودى حتى نهاية الموسم حقيقة إصابته، التى انتشرت خلال الساعات الماضية وهددت مصير استمراره بالدورى السعودى، حسب تصريحات محمد العلوى، المشرف العام على الكرة بنادى أحد.

وقال «مؤمن»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»،إن ما تردد عن إصابته المزمنة لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه يعانى من التهابات فى العضلة الضامة تحتاج للعلاج الطبيعى لمدة 10 أيام، وسيتواجد مع فريقه خلال المباريات المقبلة وفقا للتقرير الطبى الذى سيحدد انطلاقاته مع الفريق السعودى خلال المباريات المقبلة، وأوضح «زكريا» أن فريقه سيلاقى نظيره الوحدة السعودى بدورى كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة المقبل، ثم مواجهة الفتح السعودى يوم الخميس 28 فبراير الجارى، ومن ثم فإن القرار النهائى بمشاركتى سيكون خلال المرحلة المقبلة حسب الاستجابة للبرنامج التأهيلى، وأشار «زكريا» إلى أنه عقد جلسة أمس الأول مع سعود الحربى رئيس النادى أكد له خلالها تمسكه باستمراره مع الفريق، وشرح له سوء الفهم الذى أثير فى وسائل الإعلام. وأضاف «مؤمن»: رئيس النادى السعودى أكد لى أنه لم يدل بأى تصريحات إعلامية بشأن إصابتى ولم يتحدث مع أحد فى هذا الشأن ومن ثم فإنه غير مسؤول عن أى تصريحات أخرى.

وحول تصريحات محمد العلوى، المشرف العام على الكرة، قال «مؤمن» إن الأخير استقى معلوماته من طبيب الفريق الجزائرى الذى أبلغه بأن إصابتى تحتاج إلى علاج أكثر من شهر وهو ما دفع المشرف على الكرة للأدلاء بتصريحاته بناء على تشخيص خاطئ من الطبيب الجزائرى.

وأوضح «زكريا» أنه خضع للكشف الطبى قبل إتمام التعاقد مع الفريق السعودى وكان منتظما فى تدريبات الأهلى حتى آخر يوم قبل إتمام اجراءات إعارته إلى النادى السعودى، ومن ثم فإن الأمر يتنافى مع ما تردد عن تعرضه لإصابة كبيرة كما أشيع، وتساءل: كيف أكون مصابا بعدما دخلت قائمة الفريق فى المباراتين السابقتين بالدورى ولم يكن هناك إصابة أعانى منها، وشدد على أنه ينتظم فى تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة وعلاقته طيبة بكافة مسؤولى «أحد» السعودى، وأعرب «زكريا» عن سعادته باللعب فى الدورى السعودى من خلال إعارته لفريق «أحد»، مؤكدا أنه من أهم الدوريات فى المنطقة العربية ويتسم بالقوة والسرعة ولديهم لاعبون محترفون من كافة الجنسيات، وشدد «مؤمن» على أنه يسعى لتقديم أداء مميز مع فريقه خلال الفترة المقبلة حتى يستعيد مستواه الفنى الذى اعتادت الجماهير المصرية عليه، ولفت إلى أنه لا يركز فى أى أمور أخرى سوى فى نجاح تجربته مع الفريق السعودى حتى يترك انطباعا طيبا فى الدورى السعودى، لافتا إلى أنه يعلم أن الجماهير السعودية تنتظر الكثير منه خلال المرحلة المقبلة، ويسعى جاهدا لتقديم أداء مميز أمام الفرق المنافسة رغم صعوبة المباريات وارتفاع مستوى البطولة.