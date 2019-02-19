شكرا لقرائتكم خبر عن قوة الأهلى تصطدم بطموحات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملاً فى مواصلة الانتصارات، يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختباراً صعباً اليوم «الأربعاء» فى تمام الساعة الثامنة مساء عندما يواجه الداخلية، على أرض ملعب استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الجولة الـ23 لبطولة الدورى الممتاز، ويخوض المارد الأحمر المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر، إلا أن الأهلى مايزال يتبقى له العديد من المباريات المؤجلة، بينما يحتل الداخلية المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، وما يزيد من صعوبة المباراة هو الرغبة الملحة لكلا الفريقين، لحصد الثلاث نقاط، حيث يرغب الأهلى فى مواصلة الزحف نحو القمة، فى حين يسعى علاء عبد العال، المدير الفنى للداخلية، للاقتراب من المنطقة الدافئة فى جدول الدورى، والابتعاد عن منطقة صراع الهبوط.

ويخوض الأهلى المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب الفوز فى المباراة الماضية على الإنتاج الحربى، وحرص الجهاز الفنى، بقيادة مارتن لاسارتى، المدير الفنى، على عقد العديد من الجلسات الفنية مع اللاعبين للتأكيد على أهمية وضرورة حصد الثلاث نقاط، لاسيما أن المباراة أمام خصم عنيد، دائماً ما تتسم مواجهات الفريقين بالإثارة، فضلاً عن فشل الفريق فى تحقيق الفوز فى مباراة الدور الأول التى انتهت بالتعادل 2/2. وحرص الجهاز الفنى على مشاهدة العديد من مباريات الداخلية الماضية بصحبة اللاعبين، للوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق، والتأكيد على مهام كل لاعب، ومنح الجهاز الفنى تعليمات مكثفة للاعبين بضرورة التسجيل المبكر لتسهيل الأمور على الفريق، وحذرهم من ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، واستغلال أنصاف الفرص، كما منح تعليمات مشددة للاعبى الدفاع بفرض رقابة لصيقة على الثلاثى الأخطر فى هجوم الداخلية حسام باولو وإسلام جابر، ومحمد جمال. ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلاً من شريف إكرامى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، عمرو السولية، حمدى فتحى، جيرالدو، حسين الشحات، ناصر ماهر، جونيور أجاى. وعلى الجانب الآخر، كثف علاء عبد العال، المدير الفنى للداخلية، من الجرعات النفسية للاعبيه خلال الأيام القليلة الماضية، وحثهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى حامل اللقب، وضرورة التركيز خلال الـ90 دقيقة من أجل تفادى الخسارة أمام الأهلى، ووضح خلال التدريبات فى الأيام الماضية اعتماد الجهاز الفنى على تضييق المساحات فى وسط الملعب وفرض رقابة لصيقة على لاعبى الأهلى فى كافة أرجاء الملعب، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلاً السرعات التى يتميز بها إسلام جابر ومحمود القط وحجاج عويس فى شن الهجمات المرتدة، ويخوض الفريق المباراة وهو يفتقد لأهم عناصر الفريق إيمانويل أيجيبتور فى وسط الملعب. فيما رصد عثمان الدسوقى، المشرف العام على الكرة، مكافآت إضافة للاعبين بخلاف ما تنص عليه اللائحة فى حال تحقيق الفوز على الأهلى الليلة. ومن المنتظر أن يمثل الداخلية فى مباراة اليوم: محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود شديد، إبراهيم أبو اليزيد، أحمد عبد الموجود، مصطفى كالوشا، أحمد بحبح، إسلام جابر، محمد جمال، حجاج عويس، محمد سالم، حسام باولو.