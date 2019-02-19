شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات المحلية أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش، فى الخامسة والنصف مساءً، على استاد الجيش بمدينة السويس، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز. ويدخل الفريق الأبيض اللقاء اليوم تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، وهو فى صدارة جدول ترتيب الدورى بـ51 نقطة جمعها بعد خوض 20 لقاء فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 3 وخسر مرة واحدة أمام نجوم المستقبل فى مباراة الدور الأول، بينما فريق طلائع الجيش يمتلك فى جعبته 25 نقطة فى المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام.

وحرص المدرب السويسرى على الاجتماع باللاعبين خلال الأيام الماضية وحثهم على أهمية الفوز واقتناص النقاط الثلاث من أجل الاستمرار فى صدارة جدول الترتيب، وحذر اللاعبين من الانشغال بنتائج الفرق المنافسة، خاصة بيراميدز والأهلى، كما عمل على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى مباراة إنبى، التى فاز بها الأبيض بهدفين مقابل هدف من أجل تلافى تكرارها فى مباراة اليوم، حيث انتظم الفريق فى معسكر، الثلاثاء، بمدينة السويس بعد الانتهاء من المران الأخير على ملعب النادى بميت عقبة، وحرص «جروس» على أن تكون التدريبات خفيفة وتكتيكية خوفاً من تعرض مجموعة اللاعبين الأساسيين للإرهاق بسبب ضغط المباريات. وشهد تدريب الفريق الأخير خوض اللاعبين فقرة تدريب تكتيكى لفترة طويلة تحت إشراف «جروس» وجهازه المعاون قاموا خلالها بأداء بعض الجمل الفنية المنتظر تنفيذها فى مباراة اليوم، كما تدربوا على التمركز الصحيح داخل الملعب والدقة فى تسليم وتسلم الكرة، كما حذر لاعبيه من عرضيات عاصم صلاح، ظهير أيسر الجيش، وطالبهم بعدم ترك مساحات للاعبى الفريق العسكرى، وأبرزهم فرانك ستيفن وكريم طارق و«عمورى».

وعلى الجانب الآخر، يدخل طلائع الجيش المباراة بحثاً عن الفوز من أجل رد الاعتبار، بعد الخسارة المخيبة بهدفين نظيفين أمام المقاولون العرب، وإخفاقه فى تحقيق أى فوز خلال المباريات الثلاث الأخيرة، ليتوقف رصيده عند النقطة 25 بالمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى. ويرغب البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء من أجل تعديل مركزه فى جدول ترتيب الدورى.