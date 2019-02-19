شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعالج الأخطاء قبل مواجهة شباب قسنطينة.. و يانوفيسكى يحفز اللاعبين لتجديد الآمال فى الصعود الأفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى معسكرا مغلقا غدا الخميس استعدادا لمواجهة شباب قسنطينة الجزائرى السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ووضع سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى، برنامجا تدريبيا مكثفا للاعبين لتجهيزهم جيدا للمباراة، وقام المدير الفنى بالاجتماع مع لاعبيه لشرح فترة التحضير للمباراة المرتقبة، مطالبا الجميع ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على حظوظ الفريق فى الدخول لدائرة المنافسة.

وشهدت التدريبات الأخيرة التى حضرها على أبوجريشة، المستشار الرياضى، تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، كما حرص المدير الفنى على إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى المباريات الماضية، وينتظر أن يراجع المدير الفنى الخطة خلال المعسكر لضمان استيعاب اللاعبين الأمور الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة.

من ناحية أخرى، أسندت لجنة الحكام بالكاف إلى الدولى الجامبى باكارى جاساما إدارة مباراة الاسماعيلى مع شباب قسنطينة الجزائرى.

يذكر أن جاساما صاحب الـ41 عاما والحاصل على الشارة الدولية عام 2007 يعد أحد حكام النخبة الافريقية «A» والحائز لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامى 2015 و2016 على التوالى.