المصرية لميس الحسيني تودع بطولة “فيوتشر مصر” للتنس من الدور الأول

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ودعت لاعبة التنس المصرية لميس الحسيني، اليوم، الثلاثاء، منافسات فردي السيدات بدوري فيوتشر مصر الدولي للتنس (أي تي إف)، المقام حاليا في شرم الشيخ، عقب خسارتها أمام اللاعبة الصينية شان شان غوو، في الدور الأول بالبطولة .

وخسرت الحسيني بمجموعتين مقابل مجموعة، بواقع 6-1, 4-6 ,3-6 لصالح اللاعبة الصينية.

الجدير بالذكر أن دوري فيوتشر مصر الدولي للتنس (أي تي إف) يصل مجموع جوائزها إلى 15 ألف دولار.

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