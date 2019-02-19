رباعية بيضاء تنقل النصر لدور المجموعات بأبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الرياض - نواف الجبني

حجز النصر مقعده ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا من خلال فوزه العريض 4-0 اليوم على ضيفه إيه جي إم كي الأوزبكي في المباراة التي جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الدور التمهيدي لمنطقة غرب آسيا والمؤهل إلى دور المجموعات.

وسينضم النصر إلى فرق المجموعة الأولى التي تضم الزوراء العراقي والوصل الإماراتي وذوبهان الإيراني، والأخير أزاح الغرافة القطري أمس بالفوز عليه 3-2 في عقر داره.

وستكون مشاركة النصر في دور المجموعات هي الرابعة، بعد أن كانت مشاركته الأولى عام 2011 عندما حقق أفضل نتائجه بالبطولة عبر بلوغ دور الـ 16، في حين كان ظهوره الأخير عام 2016.

وطوال الشوط الأول لم ينجح النصر في التسجيل، فيما جاءت أهدافه الأربعة في الشوط الثاني بإمضاء عمر هوساوي (55) وسلطان الغنام (62) وجوليانو دي باولا، هدفين (80 و94).