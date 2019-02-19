شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول ضد بايرن ميونخ.. صلاح يقود الريدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من يورجن كلوب ونيكو كوفاتش المديران الفنيان لفريقى ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين على ملعب "آنفيلد" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

ويقود الريدز فى لقاء اليوم، النجم المصرى محمد صلاح، فيما يغيب المدافع فيرجيل فان دايك للإيقاف، وهو سبب غياب توماس مولر عن تشكيل البايرن فى لقاء اليوم.

جدير بالذكر أن مواجهة الإياب بين الفريقين ستقام على ملعب "اليانز آرينا" معقل النادى البافارى يوم 13 مارس المقبل.

ليفربول

حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: الكسندر أرنولد - ماتيب - فابينيو - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فاينالدوم - كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - مانى



تشكيل ليفربول

بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش - هوميلز - سولى - الابا

خط الوسط: تياجو - مارتينيز - خاميس رودريجيز

خط الهجوم: كومان - جنابرى - ليفاندوفسكى