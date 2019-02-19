شكرا لقرائتكم فرمان بحضور 10 آلاف مشجع لمواجهة الزمالك و بترو أتليتكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات و رئيس منطقة الإسكندرية عن موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك و بترو أتليتكو بطل أنجولا يوم 24 فبراير الجاري في الجولة الثالثة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية. تقام مباراة الزمالك و بترو اتليتكو يوم 24 فبراير علي استاد برج العرب بالإسكندرية. ويحتل نصر حسين داي الجزائري صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالصدارة ويأتي بعده جورماهيا وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط، ثم الزمالك بنقطة واحدة بعد نهاية الجولة الثانية من المجموعة

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